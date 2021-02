Auto finisce sul guard rail: tre persone coinvolte in un incidente sulla Saronnese

Anche l’intervento dei vigili del fuoco di Legnano per un incidente stradale accaduto questa sera, sabato 27 febbraio, sulla Saronnese, nei pressi dello svincolo autostradale di Castellanza.

Per ragioni al vaglio delle autorità intervenute attorno alle 20.30, una vettura si è ribaltata a seguito dell’urto con un’altra auto, terminando la corsa in bilico sul guard rail con due persone all’interno. I vigili del fuoco hanno estratto un 60enne ricoverato in codice giallo dalla Croce Rossa di Legnano e una donna di 60 anni portata in codice verde a Castellanza dalla Croce Azzurra di Buscate. Sull’altra vettura un 30enne, illeso.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale e una volante della Polizia di Stato.