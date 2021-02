“Dobbiamo controllare l’acqua”: finti addetti rubano a Cuvio

Uno era vestito addirittura da agente della polizia locale, l’altro da operaio per i controlli dei contatori. Suonano. Il residente risponde e abbocca: «Dobbiamo controllare l’acqua per i lavori che stanno facendo in paese».

Copione rodato, villa svaligiata.

È successo questa mattina, 15 febbraio a Comacchio, frazione fra Cuvio e Azzio.

Due persone, due uomini uno vestito da vigile urbano ed uno da tecnico dicendo che dovevano effettuare dei controlli al contatore acqua a causa di inquinamento prodotto da lavori esterni, hanno fatto aprire i rubinetti nei bagni della casa.

Nel frattempo, mentre la persona derubata riempiva vasca e lavandino, i due hanno fatto in tempo a rovistare nella casa rubando portafogli e oro.

La notizia ha fatto il giro dei sindaci della zona che hanno messo subito in allarme le chat del controllo del territorio.