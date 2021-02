Due incidenti automobilistici a Luino e a Bisuschio: 4 i feriti

Quattro persone sono rimaste ferite questa sera, domenica 21 febbraio, in due incidenti avvenuti a Luino e a Bisuschio.

Attorno alle 21.30 a Luino in via Turati, un automobilista ha perso il contro della vettura andando a sbattere contro le barriere di protezione alla carreggiata. I vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, un giovane di 25 anni e una donna di 28 trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Luino.

Poco dopo, attorno alle 21.45, a Bisuschio in via Fermi, un’auto si è ribaltata. Feriti i due occupanti, due giovani, un ragazzo di 21 e una ragazza di 22 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa per mettere in sicurezza il veicolo.