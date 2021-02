Giornata a zero contagi, Lavena Ponte Tresa guarda avanti con speranza (e prudenza)

Una buona notizia arriva da Lavena Ponte Tresa.

Nel suo resoconto quotidiano alla cittadinanza sull’andamento dei contagi, il sindaco Massimo Mastromarino (nella foto) questa mattina ha messo la cifra zero davanti alla voce “nuovi contagi”.

«Oggi registriamo 8 guariti a fronte di nessun nuovo caso di positività – dice Mastromarino – Complessivamente i casi positivi scendono così a 28».

Speranza, dunque, per una progressiva recessione dell’epidemia in paese, ma anche un invito alla prudenza: «E’ un risultato incoraggiante che ci sprona a non abbassare la guardia – è l’invito del sindaco – Impegniamoci tutti a continuare nella stretta osservanza delle misure di prevenzione: mascherine, igiene delle mani e distanziamento interpersonale».