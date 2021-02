Informati e connessi con Eolo e +VareseNews

L’anno appena trascorso ha messo in forte evidenza due importanti necessità di ogni cittadino. La prima è avere accesso ad un’informazione corretta, verificata e attendibile, che renda consapevole il lettore offrendogli spunti di riflessione e momenti di partecipazione per analizzare gli avvenimenti.

La seconda è la necessità di avere accesso a una linea internet stabile e veloce, che permetta di rimanere connessi con il mondo e consenta da un lato ai cittadini di fruire al meglio dei contenuti e navigare senza difficoltà, e dall’altro alle aziende di poter crescere ed essere competitive.

Queste due istanze trovano oggi una nuova proposta nel territorio di Varese: EOLO e VareseNews hanno infatti stretto una partnership, che consentirà agli abbonati a +VareseNews di avere uno sconto del 10% su un abbonamento EOLO.

Questa partnership rientra nel segno dell’impegno di EOLO per il territorio di Varese, dove l’azienda è nata ed è cresciuta fino a diventare il leader della connessione FWA che è oggi. Per questo EOLO ha sempre riconosciuto il ruolo importante che Varese ha nella sua crescita e si è sempre impegnata in progetti di restituzione che, poi, hanno caratterizzato l’operato dell’azienda in tutti i territori in cui opera.

L’offerta sarà attiva dal primo gennaio 2021 e sarà a disposizione di singoli cittadini, aziende private e associazioni attive sul territorio.

Per maggiori informazioni sui servizi EOLO consultare: www.eolo.it

Per aderire all’iniziativa abbonati a +VareseNews e clicca qui.