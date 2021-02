Lomazzo, lavoratori Henkel in sciopero davanti all’azienda

Circa 150 lavoratori a rischio e in protesta davanti alla Henkel di Lomazzo.

Dopo la decisione della multinazionale tedesca di chiudere lo stabilimento entro giugno, decisone che lascerebbe a casa circa 150 persone tra i dipendenti e l’indotto, i lavoratori si sono riuniti con le varie sindacali per presidiare lo stabilimento di via Como, per dire no alla chiusura.

C’è rabbia e sgomento tra i lavoratori per una decisione presa nonostante il periodo di pandemia e con un bilancio comunque in profitto nell’ultimo anno, presa soprattutto “senza una reale motivazione, sulla base di scelte prettamente politiche che non tengono conto delle 150 famiglie che subiranno una scelta presa dall’alto“.

A monitorare l’area circostante via Como, chiusa al traffico nel tragitto interessato dai manifestanti, i carabinieri, la polizia locale e la Digos. La manifestazione proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì.