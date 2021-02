Secondo ruggito della Uyba in Champions: 3-0 alle polacche del Rzeszow

L’avventura di Champions League in terra tedesca della Uyba prosegue con una vittoria per 0-3 (23-25, 22-25, 17-25) contro le polacche del Developres SkyRes Rzeszow. Una partita equilibrata nei primi due set, dove le biancorosse hanno dovuto lottare fino all’ultima palla, mentre nel terzo è tutto un po’ più semplice per la squadra di Busto Arsizio, con le avversarie che hanno mollato il colpo.

Grazie a questa vittoria (e a quella di martedì 3-2 su Scandicci) Gennari e compagne salgono a quota 8 punti in classifica, ancora non sufficienti per garantire il passaggio ai quarti, ma indispensabili per restare in corsa rispetto ad altre formazioni. Ricordiamo infatti che si qualificano le prime classificate di ciascuna Pool e le cinque migliori seconde: ora la Unet-Ework ha la possibilità di giocarsi un’ulteriore carta nell’ultima partita, quella in programma giovedì 4 febbraio contro le padrone di casa di Schwerin (inizio partita ore 20).

Decisamente migliore la prestazione delle attaccanti bustocche rispetto al match di esordio, con Gray che termina con 21 punti (70% positivo, 1 muro e 4 ace), seguita da Mingardi (16 con il 47%). Ancora una prova di grande carattere per la centrale Stevanovic (7 punti col 71%, 1 muro e 1 ace). Per il Rzeszow buona prova di Rasinska (16 punti) e della centrale Polanska (9 punti con 3 muri).

A fine partita coach Musso commenta positivamente la prestazione delle sue ragazze, soprattutto in battuta e sposta subito la concentrazione sull’ultima partita contro Schwerin: “Era importante fare bottino pieno e l’abbiamo fatto mettendo in campo una buona pallavolo, anche se non da subito e su questo dovremo ragionare. Dobbiamo infatti entrare in campo pensando di fare immediatamente quello che ci porta poi a esprimerci al meglio. La battuta è uno di questi aspetti fondamentali che all’inizio non ha inciso, ma che è migliorato col passare del tempo. Ora concentriamoci sulla partita di domani che è la finale di questo girone”.

La partita

Musso schiera il sestetto formato dalla regista Poulter in diagonale con Mingardi. Al centro Olivotto e Stevanovic, in attacco Gennari e Gray; Leonardi libero. Il primo set inizia in grade equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (10-10). Il muro di Polanska vale un break per le polacche (12-10 e time put Musso). Nella fase centrale del set si continua in equilibrio offrendo grande spettavolo (21-21). Mingardi allunga sul 22-23 e costringe coach Antiga a fermare il gioco. Al rientro in campo Gennari mette a terra il 23-24 e l’errore di Blagojevic segna il 23-25.

Nel secondo parziale Antiga prova Grabka per Blagojevic e l’avvio è ancora punto a punto (5-5). Gray forza il servizio e mette in difficoltà la ricezione avversaria ma Polanska è un gigante a muro (7-6). Si prosegue punto a punto, poi Gray mette a terra il suo terzo ace che vale il (13-15). Poulter commette die invasioni e regala punti alle avversarie (15-15). In campo si lotta e Busto prova a scappare. Stevanovic firma l’ace del 19-21, Mingardi scalda il braccio e il murone di Stevanovic chiude il set (22-25).

Terzo set ancora equilibrato, con il tabellone che mostra le due formazioni sempre appaiate dino all’8 pari. Mingardi conquista il break (9-11) e l’errore di Rzeszow porta al 9-12 (time-out Antiga). Gray firma l’ace del 10-15 e le farfalle possono aprire le ali e volare verso il finale. Stevanovic trova il 14-21 e Mingardi realizza l’ultimo punto (17-25).