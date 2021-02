Prova di forza della Uyba: il derby di Champions è di Busto

E’ una Uyba che convince, quella che al palazzetto di Schwerin vince per 2-3 (18-25, 25-21, 14-25, 25-18, 10-15), la prima partita della “bolla” di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Savino del bene Scandicci in un derby tutto italiano.

Le biancorosse replicano così il recente successo in campionato dopo un match in altalenta: le bustocche vincono il primo set, perdono il secondo, vincono con grande vantaggio il terzo contro una Scandicci addormentata. Poi però si addormentano nel quarto complicandosi la vita e lasciando il verdetto al quinto set, chiuso però senza particolari problemi dalla squadra di Musso arrivata in Germania con il piglio dei giorni migliori.

Nel palazzetto di Schwerin, spicca il pubblico formato da sagome di cartone che riproducono i tifosi delle squadra padrona di casa e in qualche occasione sembra quasi che applaudano le giocatrici della Unet, in bella forma anche se le attaccanti biancorosse faticano più che in altre partite. Alla fine Mingardi e Gray chiudono con 16 punti (per la prima 41% positivo e 4 muri, per la seconda 52% positivo e 1 ace), mentre Gennari si ferma a 8 (di cui 3 a muro e solo 25% positivo in attacco). Bene anche la centrale Stevanovic che segna 10 punti (62% positivo in attacco e 2 muri). Sempre sul pezzo Leonardi che chiude con il 64% delle ricezioni perfette.

Dall’altra parte della rete l’opposto Stysiak, rientrata in campo dopo un lungo stop dovuto a un infortunio alla mano, si fa notare con i suoi 21 punti, seguita da Vasileva (17).

Una vittoria che riapre i giochi nella Pool A con Busto che ritrova la speranza di agguantare le prime posizioni della Pool e riuscire così ad accedere ai quarti di finale. Mercoledì 3 febbraio Gennari e compagne continueranno la loro avventura nella partita contro le polacche del Rzeszow (inizio partita ore 17).

La partita

Coach Musso schiera il sestetto composto dalle regista Poulter in diagonale con l’opposto Mingardi, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero. Il primo set inizia bene per Scandicci che si porta sul 6-3 mettendo in campo un gioco più pulito e incisivo. Gennari e compagne però non si lasciano impressionare e trovano il 9-9 con un doppio murone di Stevanovic. Sul 9-10 Barbolini ferma il gioco per riportare ordine tra le sue ragazze. Al rientro in campo la Uyba allunga le distanze e l’ace di Poulter segna il 12-15. Le farfalle continuano la loro corsa e l’invasione di Letizia Camera regala alle biancorosse il 14-19 (time out per Barbolini). Il murone di Olivotto vale il 17-24 e l’errore in battuta delle toscane chiude il set 18-25.

Il secondo parziale inizia con la Uyba avanti 1-4. Scandicci si sveglia a muro e ritrova il pareggio (4-4), per poi scappare sul 9-5 (time out Barbolni). Al rientro in campo la biancorosse riprendono terreno e tornano a -1 (12-11). L’ace di Gray rimette il set in parità (15-15), poi Busto inizia a commettere errori e concede tre punti consecutivi alle avversarie (18-15 e time ut Musso), grazie anche a un buon turno i battuta dell’albizzatese Lucia Bosetti. L’attacco di Stysiak e il pallonetto di Vasileva chiudono il set 25-21.

Il terzo set si apre con il vantaggio per 3-6 della Uyba che approfitta degli errori delle toscane (time out Barbolini). Al rientro in campo le farfalle aprono le ali e volano a +6 (3-9 e secondo time out per Scandicci). Gennari e compagne mettono il turbo e volano sul 9-22, contro una Savino del Bene incapace di reagire. Sul finale le toscane annullano tre set point alle bustocche, che pasticciano un po’ ma che possono gestire il grande vantaggio e chiudono con l’attacco di Mingardi (14-25).

Nel quarto parziale le due formazioni si danno battaglia; Scandicci parte con un leggero vantaggio (10-8) ma Gennari e compagne non ci stanno e riportano equilibrio (11-11). La Uyba inizia a sbagliare troppo e concede terreno alle avversarie che ne approfittano per portarsi sul 20-14. Sul finale i muri di Stevanovic e Olivotto annullano alcune palle set alle avversarie ma a chiudere ci pensa l’opposto toscano Stysiak che chiude 25-18 e come nella partita di andata, si decide tutto al quinto set.

Tie break – Il quinto set parte in sostanziale equilibrio (6-6). Busto accende i motori e si va al cambio campo sul 6-8. Scandicci si ferma e sul 6-11 Barbolini ferma il gioco per provare a riportare ordine. Alla fine la fast di Stevanovic e l’attacco di Gray chiudono 10-15.