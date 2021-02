Teatro Sociale di Luino, il Comune rinnova i canoni d’affitto

L’ipotesi sul piatto rimane. Ma sempre di ipotesi si parla: l’acquisizione da parte del Comune del Teatro Sociale è uno dei temi dell’amministrazione Bianchi, e a dire il vero anche di quella Pellicini.

Il valore dell’immobile, di proprietà della Società operaia di mutuo soccorso che lo affitta al Comune, è contenuto in una stima circolata tempo fa che parla di circa 400 mila euro.

Una somma importante, che è la base dei ragionamenti di Bianchi e della sua giunta: valutazioni, nulla ancora di certo visto la forte variabilità del momento, con esigenze di risorse da destinare su altri fronti, vedi emergenza pandemia.

Per questo “nelle more delle procedure per l’acquisizione in proprietà dell’immobile“ – si legge nella decisione della giunta lunense – si procede alla proroga del contratto di locazione dell’immobile”.

Questa proroga è necessaria con la postilla della “possibilità per il Comune di recedere prima della scadenza ciò al fine di interrompere il contratto di locazione nel momento in cui si acquisirà la proprietà dell’immobile“.

La proroga del canone di locazione ha durata biennale per un importo annuale a carico del Comune pari a 16.000 euro.