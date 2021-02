Da Varese alla piccola Orino, ecco da dove arrivano i nostri abbonati

In testa a tutti c’è lei: la Città Giardino. È a Varese che abbiamo raccolto il maggior numero di abbonati mentre ci avviciniamo ai 500. Fanalino di coda tra i comuni con un numero consistente di cittadini, c’è la città del Castello Visconteo: Somma Lombardo.

No, non è una classifica con “buoni e cattivi”: guardare l’andamento degli iscritti alla nostra membership ci aiuta a capire cosa possiamo fare per migliorarci e come entrare meglio nei territori di cui raccontiamo la vita. E allora abbiamo scoperto, da quando abbiamo lanciato la nostra campagna abbonamenti che ci sono piccoli comuni in cui abbiamo lasciato un segno e che ci vogliono bene, con i nostri limiti e i nostri difetti (sì, facciamo troppi refusi, è vero).

A Orino (850 abitanti) ben 4 persone hanno aderito alla nostra membership. Sarà forse che chi vive lì conosce uno dei nostri “giornalisti storici”, Andrea Camurani o perché siamo stati tra i primi giornali on line a portare le notizie in cima alle montagne.

Cazzago Brabbia non è da meno: 4 abbonati, tra cui l’ex sindaco, che forse vogliono leggere di Lago e di pesca.

Di Angera, la piccola perla sul lago (che ha due giornalisti di Varesenews a presidiarla: Maria Carla Cebrelli e Michele Mancino) sono ben sette abbonati: fedelissimi che hanno colto il significato di comunità, sin da subito, e ci mandano foto, interventi e commentano il nostro lavoro.

Anche in Valceresio, dove lavora la nostra Mariangela Gerletti, abbiamo fatto breccia nel cuore dei lettori: abbiamo decine di abbonati tra Arcisate, Induno Olona e poi a Vedano Olona dove lei vive.

Gallarate, che ha un giornale tutto per sé dentro Varesenews, ovvero Malpensanews coordinato dal nostro Roberto Morandi, ha 26 iscritti alla membership. Anche Milano ci dà buone soddisfazioni con ben dieci abbonati.

E poi ci sono loro, i primi cittadini. Noi li vorremmo avere tutti: abbiamo pazienza ci arriveremo. Per ora hanno sono già entrati nella nostra community Davide Galimberti (Varese), Pinuccia Mandelli (Cunardo), Maria Elena Catelli (Fagnano Olona) Luciano Puggioni (sindaco camminatore di Bardello), Marco Fazio (Germignaga), Roberto Saporiti (Solbiate Olona), Marco Cavallin (Induno Olona), Fabio Passera (Maccagno con Pino e Veddasca), Massimo Mastromarino (Lavena Ponte Tresa), Alessandro Boriani (Luvinate), Silvio Aimetti (Comerio), Mirko Reto (Casciago), Marco Dolce (Duno), Nadia Rosa (Lonate Pozzolo), Silvano Martelozzo (Castelseprio), Davide Tamborini (Mornago).

Non riportiamo tutti i numeri, di ogni singolo paese, anche perché ne mancano pochi ad avere una rappresentanza di tutti 138 quanti sono in provincia. Vi aggiorneremo di volta in volta, ma vi proponiamo una piccola gara: vediamo quali comuni avranno più abbonati la prossima settimana. Stileremo una classifica e troveremo il modo di ricambiare la fiducia raccontando di voi, delle vostre storie. Alcune anche pescate dal passato. Ci stiamo già lavorando. Quindi, fatevi sotto: abbonatevi abbonatevi abbonatevi.

Una promozione è già attiva sin da subito. Abbiamo sottoscritto la prima convenzione. I nostri abbonati avranno uno sconto del 10% sulla connessione con Eolo: Informati e connessi con Eolo e +VareseNews

Due realtà importanti del territorio si mettono insieme e danno valore alle rispettive proposte.

L’offerta sarà attiva dal primo gennaio 2021 e sarà a disposizione di singoli cittadini, aziende private e associazioni attive sul territorio.

Per maggiori informazioni sui servizi EOLO consultare: www.eolo.it

Per aderire all’iniziativa abbonati a +VareseNews e clicca qui.