Addio a Raoul Casadei: ha portato la Romagna nel mondo

Lutto nel mondo della musica e grande dolore in Romagna. È morto all’età di 83 anni Raoul Casadei, il “re del liscio”, colui che ha portato la musica da balera in tutto il mondo.

“Romagna Mia” scritto dallo zio Secondo Casadei, ha rappresentato un vero e proprio inno di un’intera regione, ma anche di un mondo legato al ballo e alla terra romagnola.

Casadei si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Con la sua Orchestra Casadei ha suonato nelle balere e nei locali romagnoli per poi spingersi in giro per l’Italia e nel mondo, dove era apprezzato sia dalle comunità italiane, sia da fans stranieri.

Dal 2000 aveva lasciato la guida della band al figlio Mirko che ne segue la strada, con innovazione e nuovi suoni.