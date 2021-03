Astuti (Pd): “Su Aria Fontana e Moratti non riferiscono in consiglio, segno di grande difficoltà”

«Fontana e Moratti avrebbero avuto il dovere di riferire all’Aula dopo tutti i disservizi del sistema di prenotazione delle vaccinazioni e l’azzeramento del cda di Aria Spa. Non lo hanno fatto: pur essendo di fronte a responsabilità pesanti, si sono detti non disponibili. Ma non è un segno di forza, anzi, è una manifestazione di grande difficoltà della giunta Fontana, sempre più arroccata e sempre meno disponibile al confronto. Se fossero venuti, li avremmo ascoltati e gli avremmo formulato proposte, come avevamo fatto anche con una mozione urgente che, come se non bastasse, la maggioranza di centrodestra non ha voluto discutere. Fontana dice che verrà in Consiglio a riferire dopo Pasqua, cioè tra due settimane. Immagino che conti che per allora i problemi saranno superati e lo spero anch’io, anche se un anno di esperienza della pandemia non lascia ben sperare».

Lo dichiara Samuele Astuti, capodelegazione Pd in commissione sanità del Consiglio regionale della Lombardia, in merito al diniego del presidente Fontana a riferire in Aula oggi, come chiesto da tutte le forze di minoranza, dopo i problemi nel sistema di prenotazione dei vaccini che ha portato all’azzeramento del cda di Aria Spa.