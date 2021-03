A Casciago parcheggi a pagamento in stazione per i non residenti

A Casciago i parcheggi della stazione diventano a pagamento per i non residenti.

Lo ha deliberato lo scorso 26 febbraio la giunta comunale con votazione unanime con l’obiettivo di riorganizzare e regolare il sistema dei parcheggi dell’area e limitare la sosta vietata nelle vie limitrofe.

Il Comune ha deciso di mettere i parcheggi a pagamento data l’alta frequentazione, in periodi “normali”, della stazione di Morosolo, con i pendolari, studenti e lavoratori, che arrivano e occupano gli stalli per tutta la giornata nella maggior parte dei casi.

Le tariffe (valide dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20) che il Comune ha deciso di stabilire saranno le seguenti: per i residenti autorizzati, il parcheggio sarà gratuito; per i non residenti ci sarà una tariffa giornaliera di 1,5 euro, la possibilità di abbonamento a 25 euro al mese o 240 euro all’anno. Ci saranno stalli gratuiti (14 sui 150 totali), come previsto dalla normativa e la possibilità per chi ha attività nella zona di usufruire di una tariffa di 1 euro al giorno. A fine aprile dovrebbe essere attiva la nuova gestione dei parcheggi, una volta installati i parcometri (green, con attivazione fotovoltaica e la possibilità di inserire la targa e pagare sia la sosta che l’abbonamento), la cartellonistica verticale e i nuovi stalli blu.

«È un provvedimento che i cittadini chiedono da tempo – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. La nostra è l’unica stazione con i parcheggi rimasti gratuiti da Gavirate a Varese, cosa che provoca affluenza massiccia di pendolari da fuori Comune e poco spazio a disposizione per i residenti. Lo facciamo per i cittadini di Casciago, per ridare decoro all’area grazie agli introiti ed evitare i parcheggi selvaggi nelle vie limitrofe, che spesso diventano un problema difficile da gestire». I pass residenti potranno essere richiesti in Comune, fornendo la targa del veicolo e l’attestazione della proprietà: «Ci saranno controlli per verificare il rispetto delle regole – chiosa Reto -, dal punto di vista della sicurezza con il secondo agente di Polizia Locale abbiamo incrementato la presenza sul terrtiorio».