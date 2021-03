Il Comune su Whatsapp, parte il servizio a Cocquio Trevisago

Molti centri, anche più piccoli (vedi Agra e altri piccoli centri del Luinese), di poche centinaia di residenti, l’hanno sperimentato durante le prime fasi della pandemia, quando fra “dpcm“, decreti e interpretazioni degli stessi era necessario avere sotto mano la situazione per muoversi anche solo per le commissioni più spicce.

Ora anche centri più grandi stanno adottando il sistema dela messaggistica istantanea per comunicare coi cittadini.

È il caso di Cocquio Trevisago, comune di poco meno di 5000 abitanti dove l’8 marzo l’amministrazione ha lanciato il servizio di messaggistica istantanea su whatzapp.

derire non è difficile.

Basta memorizzare sul tuo smartphone (che deve avere l’applicazione WhatsApp installata) il numero 335 77 22 823 con il nome “Comune di Cocquio Trevisago” e nviare un messaggio via WhatsApp allo stesso numerocon scritto il NOME e COGNOME e “ADERISCO“.

Da quel momento sarà possibile ricevere messaggi inviati dal Comune di Cocquio Trevisago in modalità broadcast: ciò significa che farai parte di un gruppo in cui nessun utente può vedere i contatti altrui, e che il numero che hai memorizzato non risponderà a messaggi o telefonate, ma sarà dedicato solo all’invio di messaggi da parte del Comune.

Il servizio è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico, e potrai cancellare l’adesione al servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio “Info stop”.

Info: comune di Cocquio Trevisago