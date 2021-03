Contributi a 23 associazioni sportive di Busto Arsizio colpite dal Covid

L’Amministrazione comunale conferma la sua vicinanza ai settori colpiti dalla crisi sanitaria ed economica e non dimentica il mondo dello sport, costretto nel primo lockdown a una totale sospensione delle attività e poi all’attivazione di rigidi protocolli sanitari che hanno comportato per le società sportive grossi sforzi economici ed organizzativi.

Sono 23 le società sportive che hanno fatto pervenire la richiesta di contributo: in totale saranno erogati 8.160 Euro a copertura delle spese sostenute per rispettare il distanziamento e il contingentamento delle presenze simultanee degli atleti, per le attività specifiche di pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature, per l’acquisto di dispositivi di sicurezza individuali e di prodotti per l’ igiene delle mani e per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti.

«Abbiamo deciso di dare un supporto concreto, un contributo economico straordinario a copertura delle spese sostenute da settembre a febbraio che sarà utile soprattutto a sostenere la ripartenza dello sport cittadino – afferma l’assessore allo Sport Laura Rogora -. Oltre ad aver ascoltato le problematiche delle società, nel corso di alcune riunioni che ho organizzato a febbraio ho preannunciato la volontà di erogare questi contributi e l’iniziativa è stata subito molto apprezzata dalle associazioni visti anche i minori introiti di questo difficile periodo».

«Ora è importante pensare alla ripartenza che dovrà svolgersi in assoluta in sicurezza – continua Rogora –: l’Amministrazione continuerà ad essere vicina alle società perché sono convinta che lo sport potrà essere uno degli elementi cardine del ritorno alla normalità, così come ha costituito una valvola di sfogo nei periodi peggiori della pandemia e ha aiutato tutti a sopportare i momenti più difficili».