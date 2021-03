Che cosa cambia tra un taxi e il servizio di noleggio con conducente

La sigla NCC sta a indicare un servizio – quello del noleggio con conducente – che nel nostro Paese è regolamentato dal ministero dei Trasporti sin dai primi anni ’90. Per chi non è un addetto ai lavori, può sembrare che siano poco significative le differenze tra il noleggio con conducente e il taxi. Tuttavia non è così, e vale la pena di approfondire la questione: in primo luogo perché il noleggio con conducente non è un servizio di trasporto di linea ma un servizio di rimessa. Questa è la distinzione più importante rispetto al taxi: in sostanza, si può trovare un taxi in attesa fuori da un aeroporto, ma non un NCC.

Le caratteristiche del noleggio con conducente

Nel caso del servizio NCC, inoltre, il contatto fra il cliente e la società che eroga il servizio si svolge in anticipo rispetto al momento della partenza. Di conseguenza, non bisogna perdere tempo in attesa che arrivi la vettura, che invece si farà già trovare pronta al posto stabilito e all’orario concordato. C’è poi il tema della tariffazione dei viaggi, che è un’altra differenza molto significativa tra il noleggio e il taxi. Nel caso del taxi, infatti, non si può stabilire la spesa per una tratta in anticipo. Il costo di un viaggio in taxi dipende da quanto il viaggio è lungo e dalla sua durata: è il tassametro, che deve essere installato sulla vettura per legge, a dare il responso. Non si corre il rischio di brutte sorprese, invece, con il noleggio con conducente, perché in questo caso il costo della tratta è noto sin dall’inizio, e cioè dal momento in cui la prenotazione viene effettuata.

Alla ricerca della convenienza

La tariffa applicata dai taxi può sembrare più vantaggiosa nel caso delle tratte brevi, mentre il noleggio con conducente si lascia preferire, dal punto di vista della convenienza economica, per gli spostamenti extra-urbani. Più in generale, comunque, il servizio di NCC si caratterizza per standard di qualità più elevati, all’insegna della cortesia e della professionalità. In effetti, la relazione diretta che si viene a instaurare fra il noleggiatore e il cliente pone le basi per la costruzione di una eventuale collaborazione che si possa prolungare con il passare del tempo. Non va dimenticato che il noleggio con conducente può beneficiare delle stesse agevolazioni previste per i taxi per ciò che concerne la circolazione del traffico in strada. Ciò vuol dire che i veicoli NCC hanno la possibilità di usufruire delle corsie preferenziali, di circolare nelle ZTL (le zone a traffico limitato) e di andare in giro anche quando è stabilito il blocco del traffico per le ordinanze finalizzate a contrastare l’inquinamento.

Un servizio confortevole

Come si può intuire, sono molteplici gli aspetti che rendono il noleggio con conducente un’opportunità interessante per gli spostamenti, ma soprattutto un servizio che fa della comodità e della praticità i propri tratti peculiari. Lo dimostra, per esempio, la proposta di NCC Milano , servizio disponibile per tutti coloro che hanno la necessità di effettuare spostamenti nel capoluogo lombardo e nei dintorni. Anche in questi mesi caratterizzati dall’emergenza coronavirus, vengono garantiti i più alti standard di qualità e di sicurezza: i veicoli sono trattati con un procedimento particolare, la sanificazione all’ozono, che neutralizza i batteri e i virus nell’abitacolo. Ovviamente tutti gli autisti indossano le mascherine protettive e i guanti, e dopo ogni corsa disinfettano le maniglie, il volante e tutte le altre parti delle vetture.

La proposta di NCC.Milano

NCC.Milano è sinonimo di affidabilità, ma anche di prezzi convenienti. La cortesia e la puntualità rappresentano le caratteristiche più importanti per il servizio di noleggio con conducente, e vengono garantite per ogni viaggio. I servizi, per altro, possono essere richiesti anche per il trasporto di merci e di beni di prima necessità, sia a Milano che nell’hinterland. La flotta a disposizione comprende i Mercedes Sprinter, i Mercedes Viano e molte altre vetture di alta qualità. Non mancano, poi, i bus Grand turismo e i minibus, per assecondare le esigenze delle comitive o comunque di chi viaggia in gruppo. Insomma, che si opti per una coupè, per una berlina, per un van o per una monovolume, con NCC.Milano le opzioni non mancano di certo.

NCC.Milano: i servizi disponibili

Il transfer da Milano all’aeroporto di Malpensa e viceversa è disponibile a partire da 110 euro. Il servizio è elegante ed esclusivo: ciò che serve per viaggi rilassanti proposti a tariffe. I servizi sono pensati per assecondare le necessità e le richieste di una clientela eterogenea, non solo per il trasporto delle persone ma anche per il trasporto delle merci. L’offerta aziendale è stata studiata e messa a punto per garantire, per tutti i servizi che vengono erogati, un rapporto qualità prezzo più che vantaggioso.