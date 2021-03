Dalle 7 del mattino per vaccinare cento anziani allettati

Tutto pronto a Castiglione per la vaccinazione degli ultra 80enni allettati. Nella giornata di domani – sabato 27 marzo – il paese si mobiliterà per prendersi cura dei più deboli, che riceveranno la prima dose direttamente a casa loro.

«I castiglionesi che verranno vaccinati domani sono fra i 100 e i 120 – spiega il sindaco Giancarlo Frigeri – tutto è pronto, grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto tante persone, dal personale sanitario a chi ha seguito la parte organizzativa».

Frigeri dettaglia il lavoro che è stato necessario per dare vita a una giornata di questa portata: «La parte burocratica da seguire è stata impegnativa: comunicazioni ad Ats sulle generalità del personale medico e infermieristico che si occuperà dei vaccini, una lunga modulistica da compilare, le regole sulla preparazione delle dosi da osservare e l’organizzazione per il ritiro dei vaccini, che dovrà essere effettuato a Varese da un pubblico ufficiale. Sarà il comandante della Polizia locale Maurizio Amicarelli a occuparsene, accompagnato dal coordinatore della Protezione civile Dusca Bernardo».

Il vaccino somministrato sarà quello della casa farmaceutica Moderna: «Alla campagna vaccinale ha aderito la quasi totalità dei medici castiglionesi e ci prefiggiamo di completare tutte le somministrazioni in un giorno, partendo già dalle 7 del mattino. Fra tre settimane ci sarà la seconda dose».

Un impegno, quello per i vaccini, che non si ferma qui.

Gli spazi al castello di Monteruzzo sono già pronti

Frigeri guarda oltre e pensa a quando sarà l’intera popolazione ad essere vaccinata: «Io sono già pronto per la vaccinazione di massa. Abbiamo già adattato degli spazi al castello di Monteruzzo, con le aree di somministrazione e gli spazi per l’attesa pre e post vaccino.

Attendo ora di vedere cosa succederà: si tratta di una questione fondamentale per la salute della popolazione, speriamo i vaccini per tutti arrivino in tempi rapidi».