Lo sport riparte anche da Busto: la nuova normalità è sui pattini

Lo sport ha bisogno di messaggi positivi, messaggi di speranza: sono arrivati con la gara di pattinaggio artistico che si è svolta lo scorso 6 e 7 marzo presso il PalaCastiglioni di Busto Arsizio.

Nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà che questa comporta nello svolgere qualsiasi attività, l’International Skating, con il supporto del comune di Busto Arsizio e del comitato territoriale Uisp di Varese, è riuscita ad organizzare l’evento che ha visto più di novanta atleti confrontarsi in pista, tornando finalmente a gareggiare per il Campionato Nazionale Fase 1 UISP e riassaporando, dopo un lungo periodo di stop, l’atmosfera e le emozioni della competizione sportiva.

Decisamente soddisfatto Marco Frattolillo, presidente della società organizzatrice e responsabile provinciale Uisp pattinaggio, che ha commentato: «Abbiamo ovviamente dovuto affrontare diverse difficoltà, soprattutto dal punto di vista organizzativo, ma alla fine tutto è stato disposto nel migliore dei modi. Prima di tutto, il protocollo per la gara doveva tenere conto di tutte le indicazioni ricevute dai vari enti per contrastare la diffusione del Covid-19».

«Poi ovviamente sono stati fondamentali il supporto da parte dell’assessorato allo Sport di Busto Arsizio, della Uisp ma anche di tutto lo staff organizzativo dell’International Skating, che ha permesso lo svolgersi della gara in piena sicurezza e serenità. Un ringraziamento va infine ad atleti, allenatori e dirigenti delle società partecipanti che hanno rispettato pienamente tutte le misure di sicurezza imposte dal protocollo, permettendo lo svolgersi regolare dell’evento che è stato di buon livello».

Nonostante la manifestazione fosse chiusa al pubblico, è stata data possibilità a tutti gli amanti del pattinaggio di assistere alla gara tramite lo streaming su Instagram messo a disposizione dall’International Skating sul proprio account. E i molti contatti hanno reso giustizia agli sforzi profusi per organizzare la manifestazione.

Insomma, questa gara è stata la vittoria di tutti coloro che l’hanno organizzata e di coloro che vi hanno partecipato con entusiasmo, perché rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità, in attesa di rivedere al più presto il pubblico che applaude sugli spalti, gli atleti premiati tra baci e abbracci e le immancabili foto di gruppo finali.

E questo campionato 2021 per Uisp Varese e l’International Skating rimarrà come l’evento dove tutti gli atleti hanno vinto!