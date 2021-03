L’università Liuc ha elaborato l’Indice del fermento imprenditoriale

Quali sono le condizioni ideali per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali? Quale l’ecosistema migliore per stimolare la competitività e le prospettive di crescita delle imprese? La Liuc – Università Cattaneo, attraverso l’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness, ha elaborato l’Indice del fermento imprenditoriale: un nuovo indicatore che permette di misurare nel tempo diverse dimensioni dei singoli territori, quali performance imprenditoriali, tessuto industriale, sviluppo finanziario, innovazione e sviluppo delle competenze.

Grazie all’Indice, è stato predisposto un ranking delle 50 province italiane più “in fermento” che sarà presentato martedì 30 marzo alle 16 on line (iscrizioni). Interveranno i docenti e ricercatori responsabili del progetto e alcuni ospiti: Fernando G. Alberti, direttore Institute for entrepreneurship and competitiveness Liuc, Federica Belfanti, Institute for entrepreneurship and competitiveness Liuc, Federico Visconti, Rettore Liuc, Giovanni Fusaro, Responsabile Area Venture Capital AIFI, Giorgio Ciron, Direttore InnovUp, Michele Franzese, imprenditore seriale e founder Heroes meet in Maratea, Ilaria Massari, General Manager di REI – Reindustria Innovazione. Modera: Fabio Sottocornola, Corriere della Sera.