Pro Patria, due turni di squalifica per mister Javorcic

Costa cara a mister Ivan Javorcic l’espulsione rimediata nel finale di partita della sconfitta della sua Pro patria a Grosseto.

Il giudice sportivo ha infatti comminato due turni di stop all’allenatore, come si legge da comunicato, “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara”.

Il tecnico biancoblu non sarà quindi in panchina lunedì 29 marzo allo “Speroni” per la gara contro la Juve U23 e sabato 3 marzo nella sentita sfida del “Rigamonti-Ceppi” contro il Lecco.

I prossimi avversari della Pro Patria, i giovani bianconeri, saranno impegnati nel recupero di campionato giovedì 25 marzo contro la Pergolettese. Fischio d’inizio al “Moccagatta” di Alessandria alle ore 15.00.