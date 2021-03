Pro Patria punita da un rigore, il Grosseto vince 1-0

La Pro Patria subisce la seconda sconfitta consecutiva in quattro giorni. L’1-0 con cui il Grosseto ha battuto i tigrotti è frutto di una partita senza troppo emozioni, ma nella quale i biancoblu hanno creato occasioni interessanti senza però riuscire a trovare il gol. Decide tutto il rigore trasformato al 28′ del secondo tempo da Cretella, che permette ai toscani di tornare alla vittoria e raggiungere la quota salvezza. La Pro patria si mangia le mani, soprattutto per la doppia occasione di Latte Lath e Nicco nel primo tempo. (Foto Instagram – Aurora Pro Patria)

Di contro c’è da evidenziare la terza gara nelle ultime quattro in cui i ragazzi di mister Ivan Javorcic non trovano la via del gol, una variante da cambiare al più presto per tornare a veleggiare nelle zone alte della classifica. La Pro tornerà in campo tra otto giorni – lunedì 29 marzo – allo “Speroni” contro la Juve U23.

PRIMO TEMPO

Primo tempo avaro di emozioni, con squadre corte, tanti contrasti e poca precisione. Dopo dieci minuti di confusione, nei quali le compagini provano a gestire il gioco anche tenendo conto del vento che soffia sullo “Zecchini”, il Grosseto si fa vivo in area tigrotta al 12’, con un tiro di Merola che viene murato dalla difesa. L’azione poi continua fino al colpo di testa, innocuo, di Serzanti. Al 14’ è invece Kolaj a raccoglie palla sulla trequarti e calciare da una ventina di metri. Il suo sinistro viene mandato in angolo da Barosi. Cinque minuti dopo è ancora la punta albanese a ricevere palla in area e, dopo una serie di finte, calciare sull’esterno della rete. Tra il 22’ e il 26’ si Stijepovic che Brignoli si fanno male, e i tecnici sono costretti a cambiare: dentro Galligani per Magrini e Galli per Javorcic. Al 38’ la Pro Patria va vicina al gol per due volte. Prima grazie ad un rilancio di Gatti che si trasforma in un assist per Latte Lath, il quale controlla in area ma non riesce a superare Barosi. Pochi secondi dopo Nicco carica il destro e da una trentina di metri colpisce il palo. Due minuti dopo è invece ancora Latte Lath a calciare sulla barriera da una punizione dal limite.

LA RIPRESA

Il primo sussulto della ripresa si registra al 4’ minuto, quando Galligani serve dal fondo Merola che calcia da posizione defilata, non trovando la porta. Al 13’ la Pro risponde con un’iniziativa di Kolaj, che dopo un corner raccoglia la sfera e prova con un destro rasoterra a ingannare il portiere, senza troppa fortuna. Al 17’ mister Javorcic inserisce i piedi buoni di Bertoni ed in centimetri di Parker, che non ci mettono molto a produrre occasioni. I cross del regista sono insidiosi ma vengono puntualmente allontanati dalla difesa, mentre al 22’ Parker calcia da fuori trovando l’opposizione di Barosi. Il Grosseto però caparbiamente resiste, al 27’ Galligari ci prova dal limite con il sinistro andando vicino all’incrocio. Un minuto dopo l’episodio che sblocca la partita: dalla sinistra Russo parte in una serpentina che gli permette di guadagnarsi il fondo, lì dove arriva Gatti che lo stende. Per l’arbitro è calcio di rigore, trasformato con un tiro potente da Cretella. Javorcic prova a correre ai ripari inserendo Le Noci e Castelli, ma la Pro Patria riesce a guadagnare solo corner o rimesse laterali, oltre che a farsi prendere dalla frenesia e cercare lanci improbabili. I toscani si chiudono a riccio e dopo una ventina di minuti di sofferenza si prendono i tre punti.