Calcio in diretta: Grosseto – Pro Patria, Legnano – Castellanzese

Tante emozioni in questa domenica di campionato. In Serie C la Pro Patria affronta la trasferta di Grosseto in cerca di punti. In Serie D, con il rinvio della gara del Varese, riflettori sul “Mari” dove il Legnano ospita la Castellanzese. Aggiornamenti in diretta per Caronnese – Sestri Levante. Potrete commentare in diretta o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI