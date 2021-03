I voti della Pro Patria: Latte Lath spreca, Gatti irruente

Seconda sconfitta di fila per la Pro Patria e terza partita nelle ultime quattro che non si sblocca lo score per i tigrotti. A Grosseto a decidere è il rigore di Cretella ma i bustocchi confermano di non passare il miglior momento di forma. (Foto Instagram – Aurora Pro Patria)

PAGELLE

GRECO 6: Praticamente mai sollecitato, non può nulla sul rigore

GATTI 5,5: Meno trascinante del solito, causa il rigore che condanna la squadra (Castelli: Tocca pochi palloni e sembra nascondersi);

BOFFELLI 6: Guida la difesa senza commettere errori

MOLINARI 5,5: Primo tempo nella media seguito da una ripresa un po’ troppo confusionaria

SPIZZICHINO 5: Non convince oggi, sbaglia spesso i tempi di inserimento

NICCO 6: Ci mette un po’ a carburare, ma poi regala tocchi di classe. Peccato per il palo

FIETTA 5,5: Da quando è rientrato dall’infortunio non è mai sembrato al 100%. Lotta molto ma sbaglia anche tanto (Bertoni 6: Cerca di mettere geometrie in mezzo al campo);

BRIGNOLI 5,5: Inizio di gara compassato, poi esce per un problema muscolare (Galli 6: Spirito di sacrificio e abnegazione, anche lui però difetta di lucidità oggi);

PIZZUL 6: Uno dei più positivi, cerca di dare energia alla squadra con i suoi strappi. Un rinnovo sacrosanto

KOLAJ 6: Permetta alla squadra di trovare un’unione tra centrocampo ed attacco, riesce a dialogare con i compagni (Parker 6: Buon rientro dall’infortunio, ma i suoi muscoli si dovrebbero sentire di più in area);

LATTE LATH 5: Prestazione pessima quella dell’ivoriano, che sbaglia davanti a Barosi e poco alto (Le Noci 5,5: Prova a metterci l’esperienza senza troppa fortuna);