Sicurezza stradale, stop ai mezzi pesanti e zone 30 a Sant’Edoardo. In arrivo anche i rialzi pedonali

L’amministrazione comunale mette mano alla sicurezza stradale nel quartiere Sant’Edoardo con interventi viabilistici nei viali Alfieri e Pirandello ed in via Milazzo volti a diminuire la velocità per le auto e a togliere da quelle strade i mezzi pesanti superiori a 5 tonnellate.

Con una delibera di giunta viene istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h in v.le Alfieri, il divieto di transito tutti i giorni agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 5 t. in viale Alfieri, Pirandello e via Milazzo (tratto Muratori-Bergamo) con esclusione del carico e scarico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14,00 alle ore 16.00 e dalle ore 19,00 alle ore 07,00 (con possibilità di ulteriori deroghe per motivate e comprovate esigenze eccezionali).

È stato deciso, inoltre, il tracciamento degli stalli di sosta in v.le Alfieri mediante la posa di segnaletica orizzontale di stallo ove consentito dalle norme del C.d.S. e il divieto di sosta mediante segnaletica orizzontale linea di margine continua dove la sosta è vietata.

La necessità è stata quella di attuare gli interventi già predisposti dalla Giunta comunale al fine di ridurre la velocità massima dei veicoli, limitare il traffico dei veicoli pesanti negli orari di maggior presenza dell’utenza debole, nonché rendere evidente la sosta dei veicoli mantenendo la necessaria visibilità alle intersezioni ed in corrispondenza dei passaggi pedonali, condizioni ritenute indispensabili per prevenire l’incidentalità stradale nei viali Alfieri, Pirandello ed in via Milazzo.

Deciso anche l’impegno di spesa dell’importo di 60.000 euro a favore di Agesp Attività Strumentali S.r.l. finalizzato alla realizzazione del II lotto degli interventi vari di sicurezza stradale, e attraversamenti pedonali rialzati.