Un nuovo Parco giochi inclusivo per Cerro di Laveno Mombello

Dimostratasi sensibile al tema sin dalla campagna elettorale di settembre, l’Amministrazione di “Civitas”, con il prezioso contributo dell’Ufficio Tecnico Comunale di Laveno Mombello, ha ottenuto da Regione Lombardia un importante finanziamento di trentamila euro per avviare un intervento di riqualifica dell’area giochi esistente nella frazione di Cerro, trasformandola in parco giochi inclusivo con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche e sensoriali.

Con la messa a sistema delle attrezzature presenti e delle nuove forniture, verrà ampliata la zona ludica del Lungolago Perabò. L’area di intervento è una superficie complessiva di 265 metri quadri, su di essa verranno installate delle grafiche, sia bi- che tri-dimensionali, in parte a tema mondo acquatico ed in parte destinate al gioco a terra quali il tradizionale “gioco della campana”.

Sotto i singoli giochi la pavimentazione sarà di colore beige per ricreare l’idea di isole mentre il resto della superficie sarà blu come l’acqua. Le nuove forniture prescelte consisteranno poi in un “polipo tridimensionale” in vetroresina rivestito in gomma, in un pannello gioco xilofono ed in un trampolino ad incasso. La nuova pavimentazione in gomma, a protezione delle aree gioco, verrà realizzata al 90% con materiale riciclato e riciclabile al 100%, mentre i componenti delle varie attrezzature ludiche prescelte sono pienamente sostenibili a livello ambientale.

In conclusione, si è optato quindi per un’offerta ludica che, partendo dall’idea della realizzazione di una pavimentazione in gomma, dia la possibilità di accedere alle attrezzature gioco senza difficoltà, barriere e divisioni, puntando altresì sulla personalizzazione dell’area mediante il richiamo ai giochi tradizionali e la creazione di stimoli per fantasticare e giocare con la fauna acquatica.

La filosofia dell’intervento è che i giochi siano universalmente fruibili e divertenti per tutti cosicché ogni bambino possa giocare, divertirsi e relazionarsi con i suoi coetanei per gioire e crescere insieme, superando eventuali disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Seguiranno altri interventi per riqualificare e valorizzare i Parchi giochi di Laveno, Ponte e Mombello.