Vaccini covid agli allettati, il Comune di Busto Arsizio cerca volontari

L’Amministrazione comunale invita le associazioni del territorio a collaborare a titolo di volontariato alla campagna vaccinale massiva che prenderà il via nei prossimi giorni.

In particolare, raccogliendo le esigenze delle autorità sanitarie impegnate nella campagna, è emersa la necessità di infermieri e autisti volontari che possano supportare i medici di medicina generale per le vaccinazioni dei pazienti impossibilitati a muoversi dalle loro abitazioni.

Le associazioni disponibili a offrire collaborazione possono contattare l’Amministrazione al numero 3664012686 o alla mail giovanni.restelli@comune.bustoarsizio.va.it, possibilmente entro venerdì 26 marzo.