Bisticcio all’ora del caffè: picchia figlia e genero in un bar a Luino

Primavera tiepida, animi bollenti: le urla in un bar in pieno centro a Luino attorno alle 14.30 di giovedì hanno obbligato i passanti a chiamare i carabinieri della stazione cittadina arrivati in pochi minuti per placare gli animi.

In un bar, dalla ricostruzione dei militari, un uomo ha aggredito la figlia e il genero prendendoli a sberle e graffi in faccia.

Alla base del litigio probabili dissidi di natura famigliare. Il bisticcio è finito con l’arrivo della macchina di servizio dei carabinieri che hanno diviso il terzetto. Le persone sono state identificate.

Al momento non risultano denunce né l’intervento del 118.