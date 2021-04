Giornata ecologica in Valle Olona coi volontari di Calimali e Spazio Zero

Domenica 18 aprile in Valle Olona tra Fagnano Olona e Gorla Maggiore cosa succede? Non ci sarà un evento, neppure un raduno né tantomeno un assembramento: ci sarà la “Giornata speciale della cura del Verde”. I volontari Calimali O.D.V e Spazio Zero rompono l’immobilismo e, muniti di guanti, sacchi, rastrelli e, ovviamente, di mascherine, si sparpaglieranno per la nostra Valle alla ricerca di rifiuti.

Le amministrazioni di Fagnano Olona e Gorla Maggiore hanno concesso il patrocinio all’iniziativa che vedrà oltre 50 persone, che condividono l’amore per l’Ambiente, impegnate a ripulire la Valle.

All’iniziativa sono stati chiamati soltanto gli associati iscritti che hanno una polizza assicurativa, divisi in 10 gruppi ordinati che spazieranno dal confine di Fagnano con Cairate a Gorla Maggiore e a Solbiate Olona. Una particolare attenzione sarà riservata al bosco attiguo all’area attrezzata di Gorla dove sono disseminati numerosissimi shelter, ossia le protezioni in polipropilene alveolare usati, purtroppo sempre di più, in occasione delle piantumazioni.

Non verrà trascurata la pista ciclopedonale dove gli escursionisti più indisciplinati lasciano pacchetti di sigarette, mascherine, fazzoletti e bottigliette di plastica. Il piccolo parcheggio confinante con la ex fabbrica Accarino verrà ripulito da infestanti e dai rifiuti di ogni genere lasciati dai soliti incivili. Insomma, una buona occasione per rivedersi dopo mesi di isolamento, facendo una buona azione per l’Ambiente.