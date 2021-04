Investito in bicicletta sul viale Diaz di Busto Arsizio, 75enne in ospedale

Investito lungo viale Diaz mentre pedalava sulla sua bicicletta. Ferite serie per un 75enne questa mattina, lunedì, a Busto Arsizio dopo uno scontro con un’automobile. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e la Polizia Locale per soccorrere il ferito e ricostruire l’accaduto. Il 75enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio