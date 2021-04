Molesta la vicina di casa in ascensore, andrà a processo per violenza sessuale

Sarebbe bastato un po’ di sano autocontrollo per evitare di finire a processo per violenza sessuale, un cittadino cinese residente a Saronno che, al grido di “mi piace il tuo grosso seno” non è riuscito a fare altro che piazzare le sue mani sulle mammelle della povera vicina di casa, per di più in ascensore con la vittima senza via d’uscita.

La donna ha sporto denuncia e alla fine l’uomo, un vicino di casa della donna, dovrà rispondere di un reato molto grave. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per l’aggressore e il giudice per l’udienza preliminare ha deciso di mandarlo a processo.