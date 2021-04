Sostegni e proposte per le riaperture: commercianti e imprenditori alzano la voce

Proposte sui sostegni alle imprese, fiscalità e nuova regolamentazione per le riaperture. Confesercenti lancia una mobilitazione, oggi mercoledì 7 aprile, nel duplice tentativo di far sentire la voce di commercianti, artigiani e imprese e soprattutto smarcarsi da comportamenti violenti che si sono visti in questi giorni: con delle richieste precise.

L’obiettivo dell’associazione di categoria, anche qui a Varese, è quello di dare voce alle necessità e alle richieste delle attività del Terziario, del Commercio, del Turismo: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di riaprire in sicurezza.

Per questo è stata lanciata una petizione online con le proposte che saranno inviate in massa contemporaneamente ai membri del Governo, a deputati e senatori, ai governatori delle Regioni.

Le proposte sulle riaperture

Per il comparto della Ristorazione in zona gialla prevedere: somministrazione consentita fino alle 22 (dalle 18 servizio esclusivamente al tavolo), asporto consentito fino alle 22, delivery libero.

Per il comparto dei Bar in zona gialla prevedere: somministrazione consentita fino alle 20 (dalle 18 servizio esclusivamente al tavolo), asporto consentito fino alle 22, delivery libero

Per il comparto della Ristorazione e dei Bar in zona arancione prevedere: somministrazione consentita fino alle 18, asporto consentito fino alle 22, delivery libero

Per le attività presenti nei Mercati, nei Centri e gallerie commerciali ed altre strutture assimilabili in zona gialla e arancione prevedere: nessuna preclusione nelle giornate festive e prefestive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali.

Per il comparto del Commercio ambulante in zona rossa la previsione di sospendere i mercati ad eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, nonché dei generi di prima necessità individuati nell’allegato 23.

Per il comparto dei Servizi di barbiere e parrucchiere prevedere l’apertura nel rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali

Le proposte sui sostegni alle imprese