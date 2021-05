Il Governo al lavoro su riaperture e allentamento delle misure anticovid

Durante l’approvazione dell’ultimo decreto sulle norme anticovid era stato annunciato che tutte le misure restrittive, a partire proprio dal coprifuoco, avrebbero subito una revisione in presenza di dati sulla diffusione del contagio nel solco di un miglioramento della situazione.

Per questo, a quanto si apprende, il Governo Draghi si appresta a varare un allentamento di alcune delle misure ancora in campo proprio in virtù di una costante diminuzione dei numeri del contagio.

La cabina di regia sulle misure di contenimento del Covid dovrebbe svolgersi oggi a Palazzo Chigi, subito dopo si terrà infatti un Consiglio dei ministri, che dovrà discutere delle nuove misure da inserire in un provvedimento che potrebbe essere reso noto tra oggi e domani.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa nelle ultime ore i provvedimenti potrebbero riguardare, oltre al coprifuoco, le date di ripartenza per consumazioni al bancone del bar, palestre, negozi dei centri commerciali e matrimoni.