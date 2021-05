Il “Mercato della natura” dei bambini incontra quello di Campagna Amica

Stimolati dal Progetto “Crescere in natura” un gruppo di bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia comunale Jolanda Trolli di Avigno ha fatto emergere l’interesse di vivere la natura, non solo osservandola e manipolandola, ma anche come gioco di scambio di prodotti naturali, lavorati e modificati dalle loro mani: è nato il gioco del “Mercato della natura” iniziato già da settembre.

Nell’ ambito “Abitare a Varese e dintorni “ le insegnanti dell’asilo hanno proposto lo scorso venerdì 21 maggio un’uscita sul territorio alla scoperta del “Mercato campagna amica”, che si svolge il venerdì proprio nel quartiere di Avigno.

Tutto ciò ha permesso ai bambini di comprendere un reale momento di compra-vendita con i commercianti, che sono stati al gioco, contando e scambiando monetine di legno per l’acquisto di piantine e ortaggi .

L’esperienza darà ulteriori stimoli per la continuazione del gioco del mercato, pensato, progettato e realizzato negli spazi interni ed esterni della scuola.