Morte delle sorelle Agrati, il fratello imputato sceglie di restare in silenzio

Giuseppe Agrati non racconterà la sua verità davanti alla Corte di Assise di Busto Arsizio. La decisione era nell’aria già dalla scorsa udienza, quando il suo avvocato, Giuseppe Lauria, aveva anticipato l’intenzione di non far rendere l’esame all’uomo, accusato del duplice omicidio delle sorelle Carla e Maria, morte nell’incendio che avvolse l’abitazione di famiglia nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2015. Rimaneva però uno spiraglio, perché l’imputato, che da sempre si professa innocente, avrebbe voluto provare a scagionarsi davanti al giudice, ma ora la decisione è diventata ufficiale: Giuseppe Agrati non parlerà in aula.

«Agrati non renderà l’esame, è stata una mia scelta nell’interesse del mio assistito che lui ha dovuto a malincuore accettare – spiega il legale dell’uomo -. Siamo già soddisfatti di quello che ad oggi abbiamo dimostrato, non ci serve altro: perché rischiare di sottoporlo all’esame quando l’assunto accusatorio indicato dalla Procura generale di Milano è già stato profondamente smentito da prove dibattimentali? Attendiamo di discutere e di veder pronunciato il dispositivo».

Dopo i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e i tecnici che da quella tragica notte in poi hanno lavorato alla scena del crimine, i vicini di casa, i parenti delle vittime e dell’imputato, alcuni ex colleghi e conoscenti e i consulenti di cui si sono avvalsi Procura e difesa per ricostruire la dinamica dell’incendio, domani, martedì 18 maggio, toccherà ai consulenti psichiatrici rispondere alle domande della pubblica accusa e dei legali dell’imputato, ultima voce che ancora manca da ascoltare alla Corte di Assise prima che il processo entri a tutti gli effetti nelle battute finali.