Sono oltre 70mila i frontalieri che lavorano in Ticino

Cresce il numero dei frontalieri in Ticino: sono 70.166 (dato alla fine di marzo 2021). Lo scorso anno, nello stesso periodo erano stati registrati 69.432 lavoratori.

I dati sono stati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) della Svizzera.

A livello nazionale, è stato rilevato un aumento annuo dell’1,3% per un totale di 344’000 frontalieri a fine marzo. Guardando alla nazionalità: circa la metà risiede in Francia (55,2%), il 23,5% in Italia e il 18,1% in Germania.