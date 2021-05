Quanti followers servono per guadagnare su Instagram e sugli altri social network

“Voglio fare l’influencer”, “voglio fare lo Youtuber” sono ormai dei mantra di molti, giovani e meno giovani, che vorrebbero trasformare la loro passione per i social network, in un lavoro redditizio.

Ma quanto è difficile far diventare lavoro questa passione? O meglio, quanti followers sono necessari per far in modo che questa passione inizi a rendere qualcosa in termini economici?

Non c’è una risposta unica e definitiva, o meglio una c’è ed è “dipende”.

Dipende in primis dalla nicchia che scegliamo.

Ad esempio, se prendiamo come nicchia un paesino di 5000 abitanti, basterebbe avere 2500 followers che vivono in quel paesino e potremmo già iniziare a vendere pubblicità alle attività commerciali che vi operano, in quanto 2500 followers equivarrebbero al 50% della popolazione e quindi dei potenziali clienti di quelle attività commerciali.

Di contro, se decidessimo di focalizzarci su qualcosa tipo la moda, per citare l’argomento che su Instagram va per la maggiore, anche 100.000 followers non potrebbero non essere sufficienti a guadagnare il necessario per mangiarsi una pizza al mese.

Quindi, cosa fare perché le nostre foto su instagram, ma anche i nostri video su YouTube, Tik Tok o Twitch, diventino appetibili per un’azienda?

Passione, conoscenza del prodotto (o della nicchia), programmazione e tanto olio di gomito sono solo alcuni dei fattori da tenere sempre bene impressi nella mente. E non ci sono scorciatoie.

È necessario avere passione per ciò che si sta facendo altrimenti sarà impossibile farlo con qualità e costanza. Bisogna informarsi e conoscere le novità riguardanti la propria nicchia, perché sui social network è fondamentale stare sempre sul pezzo.

È altresì importante conoscere bene l’argomento di cui si parla, avere esperienze rilevanti da poter raccontare e avere qualcosa da poter eventualmente insegnare a chi ci segue. Questo sarà utile a far in modo che si parli di noi e che altri tuoi omologhi oppure siti specializzati nella stessa nicchia, ci citino e parlino di noi.

La programmazione è un altro fattore dal quale non possiamo prescindere. E’ di fondamentale importanza essere costanti e pragmatici nel postare per far in modo che gli utenti tornino regolarmente sul nostro profilo. Ma soprattuto per non sembrare un influencer o uno Youtuber improvvisato che si ricorda di caricare un video o una foto solo quando non ha nulla da fare.

In ultimo, ma non per questo meno importante, bisogna lavorare con impegno e costanza. Tanta, tanta costanza. Perché per costruire una fan base è necessario tanto tempo. Quello che è difficile per molti, è continuare a lavorare duro anche quando, specialmente all’inizio, non ci sono introiti e l’impegno non porta i risultati sperati. È solo quesitone di tempo.

Se stai lavorando con impegno e costanza, sappi che i risultati del tuo lavoro non li vedrai dal giorno 1.

Comprare followers è utile in questi casi?

Una pratica, spesso criticata è quella di comprare followers o comprare visualizzazioni e like pensando di poter diventare famosi in meno tempo.

Obiettivamente parlando, ci sono dei siti molto professionali e sicuri, che permettono di comprare followers instagram italiani reali, ed interazioni per ogni social network. Per quanto criticata sia questa pratica, dire che non sia utile è sbagliato.

Basta osservare noi stessi quando navighiamo su un qualsiasi profilo social. L’occhio ci cade immediatamente sul numero di followers del profilo che stiamo visitando. E molto spesso, influenza anche il nostro giudizio iniziale sul quel profilo.

Quindi, è sicuramente utile comprare followers e partire con una base per creare la nos tra immagine, poi però è necessario lavorare duro per far in modo che questi followers inizino a fidarsi di noi, parlino di noi con i loro amici e di conseguenza si espanda il nostro bacino.