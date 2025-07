Beko, MV Agusta e Meta System evitano l’autunno caldo e rilanciano

C’era chi si aspettava un autunno caldo per Beko Europe, MV Agusta e Meta System. Invece per queste tre metalmeccaniche di rango della provincia di Varese si prospetta un’estate serena. Hanno superato fasi di forte criticità, rilanciando la propria attività grazie al dialogo tra azienda, istituzioni e parti sociali. A questa torta a tre strati possiamo aggiungere una ciliegina: lo sblocco, dopo 40 ore di sciopero e una mobilitazione diffusa di Fiom, Fim e Uilm, delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei matalmeccanici.

Per un’economia che naviga in un mare sferzato dal vento dell’incertezza, è un segnale più che positivo. Sono stati salvaguardati dei posti di lavoro, sono stati fatti nuovi investimenti per un futuro produttivo rinnovato.

BEKO EUROPE E L’ALLEANZA DI SISTEMA

A tre mesi dall’accordo quadro del 14 aprile siglato dal sindacato dei metalmeccanici e dalla multinazionale turca, mercoledì 9 luglio c’è stato un incontro al comune di Biandronno per l’aggiornamento del piano industriale. All’appuntamento hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, i vertici aziendali, i sindacati, il sindaco Massimo Porotti e il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini.

Beko ha illustrato gli interventi per il sito di Cassinetta, con azioni di efficientamento nei reparti “caldo” (forni) e “freddo” (frigoriferi), e ha annunciato nuovi prodotti innovativi e competitivi. I sindacati si sono detti soddisfatti dei contenuti, pur evidenziando la necessità di un monitoraggio costante. È stato anticipato anche il ricorso al contratto di solidarietà.

Tra i sostegni istituzionali, Magrini ha annunciato l’attivazione del corso IFTS su “Automazione e Robotica” a Besozzo, utile anche per i lavoratori Beko. Guidesi ha confermato il supporto regionale, proponendo un nuovo incontro dopo l’estate.

LA RITROVATA INDIPENDENZA

Per quanto riguarda MV Agusta, che ha il suo quartier generale alla Schiranna di Varese, è stato sancito il ritorno all’indipendenza e a una visione strategica che ha come primo punto il rientro della casa motociclistica al 100% sotto il controllo di Art of Mobility. L’operazione, completata a luglio, segna la fine della collaborazione con gli austriaci della Ktm AG e apre una nuova fase di indipendenza strategica. Luca Martin è stato nominato ceo, Filippo Bassoli è confermato Chief Brand & Marketing Officer, mentre Timur e Ratmir Sardarov entrano nel cda come consiglieri non esecutivi. Hubert Trunkenpolz resta presidente. MV Agusta si prepara ora a rafforzare il proprio posizionamento puntando su design, innovazione e connessione emotiva tra uomo e macchina.

SALVATI 500 POSTI DI LAVORO

Per la Meta System il salvataggio sembra essere completato. A portare in acque sicure lo stabilimento di Mornago è stato il fondo tedesco Certina che ha acquisito l’azienda. L’operazione, autorizzata dal Tribunale di Bologna, ha messo in sicurezza oltre 500 posti di lavoro, inclusi quelli dello stabilimento di Mornago. La crisi aveva generato mesi di incertezza e mobilitazione, ma il risultato finale è stato definito da sindacati e istituzioni come “una buona notizia per tutto il territorio”. L’accordo prevede la continuità produttiva e l’inserimento dell’azienda in una nuova fase di rilancio. L’acquisizione è stata possibile grazie al lavoro congiunto tra i commissari, i rappresentanti sindacali e il fondo Certina, che ha già esperienza nel risanamento di imprese industriali.