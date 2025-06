Si è concluso il salvataggio di Meta System: salvi tutti i posti di lavoro anche a Mornago

Si è concluso il salvataggio del Gruppo Meta System con la decisione dell’aggiudicazione dell’azienda al Fondo Certina da parte del Tribunale di Bologna. Ieri, il Fondo Certina ha depositato una proposta di acquisto all’asta indetta dal Tribunale, quale unica azienda a partecipare al bando.

Per gli oltre 500 addetti dell’azienda reggiana, che ha diversi plant nel comune di Reggio Emilia e uno a Mornago in provincia di Varese, sarà garantito il passaggio alla nuova azienda per tutte e tutti, grazie all’accordo sindacale stipulato da Fim Fiom Uilm. Nel mese di dicembre 2024 e marzo 2025 in due occasioni le lavoratrici e i lavoratori avevano lottato con scioperi a oltranza per ottenere migliori condizioni e garanzie del proprio posto di lavoro.

Ora, grazie all’acquisizione e agli accordi presi, sarà garantita continuità occupazionale insieme alla salvaguardia della contrattazione collettiva aziendale, oltre a un impegno dell’impresa ad anticipare le quote Inps dovute durante l’utilizzo di ammortizzatori sociali.

“La vicenda della Meta System non si conclude qui” – dichiarano Fim Fiom Uilm – “È stato raggiunto un grande risultato grazie alle lotte e alla partecipazione di lavoratrici e lavoratori, ma ora ci aspettiamo che venga attuato il piano industriale presentato al Mimit per garantire maggiori volumi produttivi sui siti italiani”.

I metalmeccanici di Cgil Cisl Uil si ritengono molto soddisfatti dell’esito della difficile crisi aziendale che vede la tutela totale dell’occupazione, del lavoro, dei diritti e si impegnano fin da ora a monitorare gli impegni presi dagli acquirenti.

Le organizzazioni sindacali e le Rsu grazie anche all’intervento delle istituzioni, a partire dalle Amministrazioni locali, le Regioni Lombardia e Emilia Romagna e il Ministero del Made In Italy, che hanno avuto un fondamentale ruolo nella vertenza, così come i Commissari del Tribunale oltre alle lavoratrici e i lavoratori dove è stata garantita la trasparenza del confronto con Meta System e i potenziali acquirenti, sempre con massima attenzione al destino del personale dipendente di Meta System valutano positivamente la decisione assunta.

Il fondo certina

Il Certina Group è una holding industriale a conduzione familiare con sede a Grünwald, in Baviera, attiva dal 1997. Specializzata in investimenti in piccole e medie imprese europee in situazioni di transizione o difficoltà, ha realizzato oltre 65 acquisizioni in vari settori, tra cui manifatturiero, automotive e tecnologia. Attualmente, il gruppo comprende 20 piattaforme aziendali tra le quali anche la SCV di Induno Olona.