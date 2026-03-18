Mornago lancia “Tutti in campo”: il nuovo ciclo di incontri di orticoltura dedicato agli over 65
Il percorso nasce per creare un gruppo affiatato di appassionati, uno spazio dove condividere esperienze, tecniche e buone pratiche legate alla coltivazione dell’orto
Al via “Tutti in campo”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Mornago e rivolto
ai cittadini over 65 interessati ad avvicinarsi all’orticoltura o a perfezionarne la pratica. Un’iniziativa pensata per unire benessere, socialità e conoscenza, promuovendo al tempo stesso un invecchiamento attivo e consapevole.
Il percorso nasce per creare un gruppo affiatato di appassionati, uno spazio dove condividere esperienze, tecniche e buone pratiche legate alla coltivazione dell’orto, alla cura delle piante e all’impiego di metodi naturali in risposta alle sfide del cambiamento climatico. L’iniziativa è aperta sia ai principianti sia a chi possiede già esperienza.
Gli incontri si svolgeranno al Centro Ricreativo Quattro Campanili, in via Monte Ortigara, dove i partecipanti avranno anche l’opportunità di prendersi cura di un’aiuola condivisa.
“Promuovere momenti come questo significa offrire ai nostri cittadini l’occasione di stare insieme, muoversi, respirare aria aperta e sentirsi parte di una comunità che cresce” – sottolinea l’assessore al Welfare Maurizio Bigarella. “Anche semplici attività come coltivare un orto possono contribuire in modo significativo al benessere di tutti”.
Il progetto è promosso dal Comune di Mornago nell’ambito del Piano Invecchiamento Attivo
coordinato da ATS Insubria, e realizzato in collaborazione con l’associazione APS Stare Bene
Insieme.
“Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento a Regione Lombardia, ad ATS Insubria,
all’associazione APS Stare Bene Insieme e all’assessore Maurizio Bigarella. La loro visione, la loro disponibilità e il loro costante impegno hanno reso possibile questo progetto, che rappresenta molto più di un’iniziativa: è un gesto concreto di attenzione verso la nostra comunità. – dichiara il sindaco Davide Tamborini. “Tutti in campo non è soltanto un ciclo di incontri, ma un intervento mirato a promuovere socialità e benessere degli over 65. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione nel costruire una comunità più attenta e inclusiva”
Il primo incontro è in programma giovedì 9 aprile alle ore 15.00, un’occasione per conoscere il percorso e incontrare gli altri partecipanti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini over 65.
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