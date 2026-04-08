Elia Del Grande è stato arrestato a Varano Borghi

Si era allontanato il giorno di Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba. Oggi, mercoledì 8 aprile, intorno alle 13.30, Elia Del Grande è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate a Varano Borghi. Lo conferma ufficialmente una nota dei carabinieri di Varese.

L’uomo era alla guida di una Fiat 500 asportata in precedenza al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende.

Le pattuglie lo hanno intercettato lungo la strada provinciale 18: accortosi del controllo, Del Grande ha tentato di sottrarsi fermandosi nell’accesso di una proprietà privata, ma i militari lo hanno bloccato con i mezzi di servizio.

Uno dei carabinieri si è avvicinato al finestrino del lato guida per intimargli di scendere e sottrarre le chiavi: in quel momento Del Grande ha tentato un’ultima manovra con l’auto, venendo però immediatamente immobilizzato. Nell’azione ha causato lievi lesioni a uno dei militari.

Alla luce di ciò Del Grande, su concorde parere della Procura della Repubblica di Varese, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stesso sarà condotto presso il carcere di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La testimonianza

elia del Grande