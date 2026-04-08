Elia Del Grande è stato arrestato a Varano Borghi
Intercettato in strada e blocaato. Uno dei carabinieri si è avvicinato al finestrino del lato guida per intimargli di scendere e sottrarre le chiavi, avrebbe opposto resistenza al pubblico ufficiale
Si era allontanato il giorno di Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba. Oggi, mercoledì 8 aprile, intorno alle 13.30, Elia Del Grande è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate a Varano Borghi. Lo conferma ufficialmente una nota dei carabinieri di Varese.
L’uomo era alla guida di una Fiat 500 asportata in precedenza al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende.
Le pattuglie lo hanno intercettato lungo la strada provinciale 18: accortosi del controllo, Del Grande ha tentato di sottrarsi fermandosi nell’accesso di una proprietà privata, ma i militari lo hanno bloccato con i mezzi di servizio.
Uno dei carabinieri si è avvicinato al finestrino del lato guida per intimargli di scendere e sottrarre le chiavi: in quel momento Del Grande ha tentato un’ultima manovra con l’auto, venendo però immediatamente immobilizzato. Nell’azione ha causato lievi lesioni a uno dei militari.
Alla luce di ciò Del Grande, su concorde parere della Procura della Repubblica di Varese, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stesso sarà condotto presso il carcere di Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La testimonianza
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.