Beko incontra istituzioni e sindacati a Biandronno per fare il punto sul piano industriale

Mercoledì 9 luglio si è tenuto a Biandronno un incontro promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, per fare il punto sul piano industriale del Gruppo Beko, a tre mesi dalla firma dell’accordo quadro del 14 aprile. Dopo i saluti del sindaco Massimo Porotti, i rappresentanti di Beko hanno illustrato gli interventi previsti per il sito di Cassinetta: azioni di efficientamento sui processi produttivi dei forni e frigoriferi, oltre a sviluppi su nuovi prodotti innovativi e competitivi.

I sindacati hanno espresso condivisione per gli investimenti, sottolineando l’importanza di un monitoraggio costante del piano industriale e annunciando il ricorso al contratto di solidarietà, che dovrà essere gestito in modo condiviso. Il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha confermato il sostegno dell’ente, citando iniziative per l’efficientamento energetico e la formazione del personale. In particolare, ha annunciato l’attivazione a Besozzo di un corso IFTS in “Automazione e Robotica”, utile anche per i lavoratori Beko.

L’assessore Guidesi ha ribadito il supporto regionale agli investimenti industriali e alla valorizzazione del capitale umano, proponendo un nuovo incontro dopo l’estate. Il sindaco Porotti ha concluso l’incontro confermando l’impegno del Comune a fianco di azienda e lavoratori.