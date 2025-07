MV Agusta torna indipendente: Art of Mobility rileva il 100% della proprietà

MV Agusta, storica azienda motociclistica varesina, annuncia il completamento dell’operazione che riporta il 100% della proprietà dell’azienda ad Art of Mobility, riaffermando così la propria indipendenza strategica e la visione a lungo termine.

La collaborazione biennale con KTM AG ha portato contributi significativi in ambiti quali lo sviluppo della rete distributiva e le tecnologie produttive. Nell’ambito di una transizione fluida, alcune funzioni operative continueranno ad essere gestite congiuntamente fino alla fine dell’anno fiscale, per garantire continuità ed efficienza.

Con l’apertura di questo nuovo capitolo, Art of Mobility conferma piena fiducia nel team di leadership di MV Agusta e nella sua visione per il futuro. In linea con questo orientamento strategico: Luca Martin è stato nominato Amministratore Delegato (CEO) di MV Agusta Motor S.p.A., dopo aver ricoperto i ruoli di Chief Operating Officer e Deputy CEO; Filippo Bassoli è confermato membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Brand & Marketing Officer; Timur Sardarov e Ratmir Sardarov assumeranno il ruolo di Consiglieri non esecutivi, in rappresentanza di Art of Mobility; Hubert Trunkenpolz è confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione di MV Agusta.

Il CEO di Art of Mobility, Timur Sardarov, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio di una nuova fase nella storia di MV Agusta, sottolineando come la nomina di Luca Martin a CEO rappresenti una scelta strategica importante. Ha evidenziato la solidità della leadership, l’esperienza e la visione manageriale di Martin, ritenendole essenziali per il futuro del marchio. Sardarov si è detto orgoglioso dei progressi ottenuti fino a oggi e del lavoro svolto dal team, ribadendo l’impegno di Art of Mobility nei confronti dell’innovazione, dell’artigianalità e delle prestazioni.

Da parte sua, Luca Martin, neo-amministratore delegato di MV Agusta, ha definito la sua nomina un grande onore, sottolineando il prestigio del marchio e il suo valore come simbolo dell’eccellenza italiana. Ha ringraziato Art of Mobility e in particolare Sardarov per la fiducia, così come Hubert Trunkenpolz per il sostegno ricevuto fin dai tempi di KTM. Martin ha dichiarato che MV Agusta non sta semplicemente attraversando una trasformazione, ma un’evoluzione concreta, sostenuta da progetti solidi e una strategia chiara. Ha ribadito la forza del team e l’impegno in corso su numerosi sviluppi. Secondo Martin, ciò che rende uniche le moto MV Agusta non sono solo le prestazioni e il design, ma anche la capacità di creare un legame emotivo con chi le guida. Ha infine affermato che la filosofia “Everlasting Beauty Beyond Performance” rappresenta una realtà concreta fatta di estetica senza tempo e di un’esperienza di guida autentica e coinvolgente.