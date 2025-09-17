Aggiungi un Pasto a Tavola: a Varese il 20 settembre le premiazioni della lotteria solidale

“Aggiungi un Pasto a Tavola” è un appuntamento – organizzato da Varese Solidale in collaborazione del Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Consorzio Centro Commerciale Le Corti – che da ormai 10 anni coinvolge cittadini e associazioni in uno sforzo sinergico e solidale, finalizzato alla raccolta di fondi per 4 istituzioni dispensatrici, in Varese, di pasti e viveri a persone e famiglie in situazioni di disagio economico.

Si è giunti alla attesa puntata finale di questa edizione: l’estrazione dei biglietti della Lotteria di Varese 2025, che si terrà in data 20 settembre alle ore 17.00 presso Il

padiglione eventi della Fiera di Varese alla Schiranna.

Saranno presenti le autorità del Comune di Varese, di ETS Farsi Prossimo – titolare del progetto – e i rappresentanti delle istituzioni beneficiarie delle donazioni e dei profitti

raccolti dalla vendita dei biglietti della lotteria e grazie alla cena solidale del 3 Maggio in Chiesa alla Brunella. In palio bellissimi ed interessanti premi, fra i quali una vacanza in Sardegna per due (1° premio), un quadro (2° e 3° premio), corsi di Guida Sicura (3° e 4° premio), elettrodomestici, voucher cene, articoli d’arredo, ingressi ad eventi artistici, buoni taglio e piega, articoli di gioielleria e molto altro. L’estrazione è aperta al pubblico. I numeri dei biglietti estratti saranno resi noti e diffusi dai media cittadini e pubblicati sui siti social.

Il ricavato netto dell’intera iniziativa (cena e lotteria) verrà devoluto agli Enti/Associazioni: Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Associazione Farsi Prossimo, Parte dell’incasso della lotteria è destinato anche alle associazioni che hanno contribuito alla vendita dei biglietti della lotteria.