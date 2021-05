Serie D, via i playout: retrocessione diretta per le ultime due del girone

Diventa realtà una decisione che era nell’aria da tempo e che riguarda le squadre impegnate nel campionato di calcio di Serie D, a partire naturalmente dal Città di Varese di mister Ezio Rossi, visto che le altre formazioni della nostra zona (Castellanzese, Caronnese e Legnano) si trovano più in alto in classifica.

Il consiglio federale della FIGC ha deciso di variare le regole sulle retrocessioni: secondo la nuova interpretazione, saranno solo due le squadre di ogni girone che scenderanno in Eccellenza, segnatamente l’ultima e la penultima classificata al termine della stagione regolare.

Praticamente è stata sancita l’eliminazione – per quest’anno – dei playout e le relative retrocessioni. Una decisione che va incontro a un calendario che si è allungato a dismisura visti i numerosissimi spostamenti di partite causati dal covid che, via via, ha colpito gran parte delle squadre partecipanti.

A questo punto il Varese, che si trova nella ormai “vecchia zona playout” con 32 punti in altrettante partite, si trova ad avere otto lunghezze di margine sulla retrocessione. In questo momento le ultime due del Girone A sono infatti il Borgosesia e il Vado che hanno 24 punti; i piemontesi tra l’altro hanno disputato 33 incontri contro i 32 dei liguri. A Ebagua e compagni mancano sei giornate per portare a termine la stagione.