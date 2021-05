Strada statale 340 “Regina” chiusa al traffico per la caduta di calcinacci

Lungo la strada statale 340 “Regina” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 340 “Regina” in corrispondenza del km 19,000, nel territorio comunale di Argegno, in provincia di Como.

L’interdizione al transito si è resa necessaria a seguito della caduta di alcuni detriti, provenienti da un versante attiguo alla statale, a seguito di un’abbondante pioggia.

È stato possibile attivare, provvisoriamente, un senso alternato per far defluire il traffico in coda.

Il ripristino della regolare circolazione avverrà non appena possibile, al termine delle necessarie attività di sgombero del materiale e pulizia del piano viabile.

Sul posto è presente il personale Anas e dei Vigili del Fuoco.

(Foto di repertorio)