Viaggio in Patagonia: consigli per amanti del trekking

Un paradiso per tutti gli amanti dell’escursionismo, la regione della Patagonia che comprende la punta meridionale del Sud America sia in Cile che in Argentina. Un paesaggio maestoso, dove il tempo e il clima rispecchiano quelli del Canada settentrionale e dell’Alaska nell’emisfero settentrionale ed all’interno del quale è ospitata una splendida fetta delle Ande. Il tutto condito da deserti, steppe e praterie a rendere ancor più magnifico il paesaggio.

Per tutti questi motivi la Patagonia è una delle terre più ambite dagli appassionati di trekking di tutto il mondo. In particolare il viaggio a piedi nella Patagonia Australe consente di entrare in contatto diretto con i ghiacciai e le montagne più note di questo angolo del mondo così tanto suggestivo.

Cosa sapere sulla Patagonia?

La Patagonia è una vasta regione che abbraccia due paesi, Cile ed Argentia, per oltre 1.000 miglia da nord a sud e copre oltre 1.000.000 di chilometri quadrati. La conformazione del territorio si mostra alternando ghiacciai e montagne, steppe, boschi e laghi. Tutte ragioni per le quali si sta parlando di una delle principali mete a livello mondiale per amanti del trekking.

Un viaggio in Patagonia può rapire il cuore di ogni avventuriero tra spedizioni su isole remote e nobili vulcani, ammirando campi di ghiaccio pieni di pinguini e ghiacciai che si staccano. Ma la Patagonia può anche offrire un’ospitalità insospettabile, non è solo una landa naturale e semideserta: al sud in particolare, dove le carni alla griglia e i vini corposi sono un must per ogni avventuriero.

Itinerari di trekking in Patagonia

Quali sono i consigli per un viaggio di questo genere in una terra così lontana, fisicamente ma anche come conformazione? È fondamentale affidarsi, prima di tutto, a realtà organizzate in grado di preparare l’esperienza di trekking e guidare il viaggiatore in queste terre (a meno che non si sia escursionisti professionisti in grado di fare tutto da soli).

Tra gli itinerari di trekking in Patagonia, uno dei più interessanti è quello proposto da Trekkilandia.it riguardante itinerari a piedi nelle Ande patagoniche tra Cile ed Argentina. Un viaggio all’interno dei parchi più spettacolari di quella terra di mezzo, che sorge tra due distinti paesi. Un programma di questo genere prevede escursioni a piedi tra i parchi più spettacolari situati nella zona a cavallo tra Argentina e Cile: la cittadina di montagna di El Chaltén ad esempio, circondata dall’immenso massiccio del Fitz Roy e del Cerro Torre.

Si può poi procedere visitando laghi e ghiacciai meravigliosi, come nel caso dei laghi Viedma e Argentino, e l’imponente mole del ghiacciaio Perito Moreno; per arrivare poi a percorsi di trekking veri e propri come quelli presenti nella zona delle Ande Patagoniche del Parco Nazionale Torres del Paine. Obiettivo finale, il raggiungimento della città più australe al mondo, Ushuaia.