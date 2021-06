Auto nel Naviglio a Turbigo, trovato il proprietario scomparso

Il proprietario dell’auto finita nel Naviglio di Turbigo è stato trovato vivo. Il 24enne, in stato confusionale, si era nascosto in un box del condominio dove abita.

A trovarlo oggi, 18 giugno, sono stati i carabinieri della Compagnia di Legnano con la Polizia Locale di Turbigo.

Risulta ancor in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente accaduto la mattina del 17 giugno. La vettura era condotta dal 24enne. Ma non è ancora chiaro se la vettura sia finita in acqua incidentalmente o volontariamente.