Busto Arsizio si prepara a festeggiare San Giovanni patrono con una serie di eventi

Come da tradizione, la Festa Patronale di San Giovanni Battista, oltre alla Giornata del Ringraziamento con la consegna della Civica Benemerenza e dei ringraziamenti ai cittadini meritevoli, comprende una serie di eventi che, con la regia dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni, coinvolgono direttamente la cittadinanza nel clima di festa della giornata.

Quest’anno sono tre le iniziative inserite nel programma della patronale:

Giovedì 24 giugno, l’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare propone una giornata dedicata alla Chiesa di Sant’Antonio Abate che si trova in piazza santa Maria, nell’ambito del progetto “Alla scoperta dei tesori di Busto Arsizio – La magia di essere turista nella propria città”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’assessorato a Identità e Cultura guidato dalla vicesindaco Manuela Maffioli, nell’ambito del tavolo Identità che raccoglie le associazioni del territorio che hanno come mission la valorizzazione delle radici bustocche.

Per tutta la giornata nella chiesetta sarà esposta la vetrata rappresentante il Santo Patrono nell’iconografia della Chiesa occidentale proveniente dalla sacrestia vecchia di san Giovanni. La vetrata è custodita abitualmente negli spazi della Capitolare in via Don Minzoni.

La chiesa di Sant’Antonio sarà anche oggetto di visite guidate organizzate in collaborazione con il Servizio di Didattica Territoriale a partire dalle ore 17.00: prenotazioni al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-chiesa-di-santantonio-abate-159822207525.

Alle ore 20.45 la chiesa accoglierà il concerto di musica classica “San Giovanni in musica con gli Amici” : ad esibirsi saranno musicisti della Nuova Busto Musica (prenotazione obbligatoria: amici@bibliotecacapitolaresgb.it)

Un altro appuntamento che vede il tavolo Identità protagonista, questa volta con la Famiglia Bustocca, è in agenda sabato 26 giugno ore 11.30, momento in cui sarà inaugurato il quadrante solare ad ora vera locale (meridiana) che sarà posizionato sulla parete del Tempio Civico Sant’Anna rivolta verso via Fratelli d’Italia, in occasione del settantesimo dell’associazione.

E sempre per valorizzare il territorio e promuoverlo anche oltre i confini cittadini, l’assessorato ai Grandi Eventi, guidato da Paola Magugliani, propone un evento dedicato al cibo, in cui non mancheranno i piatti della tradizione, come la polenta e bruscitti. Durante la manifestazione saranno a disposizione gratuitamente le mascherine con l’ hashtag bellodivivereabusto.

“Street food di San Giovanni” è il titolo della manifestazione che sarà organizzata in collaborazione con l’Associazione Chef dal Mondo e che è in programma dal 24 al 27 giugno nel Giardino quadrato del Museo del Tessile. Questa iniziativa coinvolge anche l’assessorato allo Sport guidato da Laura Rogora, visto che rientra nel percorso di avvicinamento alla centesima edizione della gara ciclistica Tre Valli Varesine in programma il 5 ottobre, con partenza proprio da Busto.