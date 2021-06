Coma_Cosa in tour: ecco le date dell’estate 2021

L’attesissimo ritorno live dei Coma_Cose è sempre più vicino e il NOSTRALGIA TOUR si arricchisce oggi di cinque nuove imperdibili tappe. A grande richiesta, dopo l’annuncio dei sold out di Bologna, Gardone Riviera (BS), Perugia, Milano (6 luglio) e Codroipo (UD), Fausto Lama e California estendono l’abbraccio ai fan con nuovi appuntamenti dal vivo, toccando nuove città e festival estivi italiani, in attesa delle ultime tappe da aggiungere al fitto calendario. (Foto dalla pagina Facebook Coma_Cose)

I live dei Coma_Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Finalmente, a quasi due anni di distanza dall’ultimo tour, potremo tornare ad essere sorpresi dalle loro esibizioni dal vivo.

Sulla scia dello strepitoso successo del brano sanremese Fiamme negli occhi, tra i più apprezzati della kermesse e certificato Disco di Platino, e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma_Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California -quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Da location dal sapore di gradito ritorno a suggestive venue immerse nella natura, tutte le date del NOSTRALGIA TOUR – prodotto da Vertigo – si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

12.06.21 BOLOGNA, Arena Puccini SOLD OUT

27.06.21 GARDONE RIVIERA (BS), Festival del Vittoriale Tener-a-mente SOLD OUT

30.06.21 STROMBOLI, Eolie Music Fest

03.07.21 REAL SITO DI CARDITELLO (CE), Carditello Festival

04.07.21 PERUGIA, L’Umbria che Spacca Festival SOLD OUT

06.07.21 MILANO, Carroponte SOLD OUT

07.07.21 MILANO, Carroponte

14.07.21 PAVIA, Castello Visconteo

17.07.21 PADOVA, Parco Della Musica

18.07.21 CODROIPO (UD), Villa Manin SOLD OUT

21.07.21 COLLEGNO (To), Flowers Festival

25.07.21 MANTOVA, Bike-In

26.07.21 JESOLO, Suonica Festival NUOVA DATA

10.08.21 PORTO RECANATI, MIND Festival – Arena Gigli NUOVA DATA

11.08.21 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

14.08.21 RICCIONE, Albe in Controluce NUOVA DATA

22.08.21 BAGHERIA (PA), Piccolo Parco Urbano NUOVA DATA

23.08.21 CATANIA, Villa Bellini NUOVA DATA

27.08.21 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica