Confronto tariffe Luce: come scegliere il giusto sito comparatore

Il mercato energetico è sempre più dinamico e le continue proroghe dell’obbligo per gli utenti di passare al Mercato Libero non fanno che complicare e disorientare ulteriormente i consumatori. Proprio per questo, il confronto per le tariffe della luce (come il confronto tariffe del gas o il confronto tariffe del telefono) sta diventando una necessità sempre più diffusa da parte di chi desidera affidarsi ad un fornitore serio e, al tempo stesso, risparmiare. Ecco, quindi, alcuni consigli per scegliere il giusto sito comparatore per confrontare le offerte della luce (ma anche del gas e del telefono).

Le tariffe della luce, quali problemi si incontrano?

Confrontare la tariffa della luce è diventato quasi un’impresa: i consumatori devono infatti destreggiarsi non solo tra le numerose offerte a disposizione, ma anche con i servizi extra che i principali operatori del mercato energetico mettono a disposizione. I problemi che, sempre più spesso, gli utenti riscontrano durante il confronto tariffe luce sono:

trasparenza nelle voci di costo : un primo elemento da considerare è la trasparenza con cui il sito comparatore espone le voci di costo della bolletta della luce.

: un primo elemento da considerare è la trasparenza con cui il sito comparatore espone le voci di costo della bolletta della luce. provenienza dell’energia : data la rilevanza che il tema ambientale riveste, i consumatori desiderano conoscere la provenienza dell’energia impiegata e, al tempo stesso, prediligono quelle realtà che utilizzano energia green o che sono impegnate in progetti ambientali per compensare le emissioni dannose della propria attività.

: data la rilevanza che il tema ambientale riveste, i consumatori desiderano conoscere la provenienza dell’energia impiegata e, al tempo stesso, prediligono quelle realtà che utilizzano energia green o che sono impegnate in progetti ambientali per compensare le emissioni dannose della propria attività. durata del contratto: tra i timori più diffusi c’è quello di legarsi ad un fornitore che, dopo un periodo limitato in cui vengono offerte tariffe vantaggiose, aumenta il prezzo in maniera significativa.

Cosa deve offrire un sito comparatore?

Per cercare di fare chiarezza sulle tariffe della luce, è possibile affidarsi ad alcuni siti comparatori che ti permettono di scoprire quale possa essere l’offerta per la luce più adatta alle tue abitudini energetiche.

Tra gli elementi che un sito comparatore deve richiedere prima di avviare il confronto tariffe luce ci sono:

conoscenza dei consumi: un primo elemento da considerare è lo stato attuale dei consumi. Questo consente spesso alla piattaforma di filtrare in maniera ottimale le proposte sulle tariffe della luce.

un primo elemento da considerare è lo stato attuale dei consumi. Questo consente spesso alla piattaforma di filtrare in maniera ottimale le proposte sulle tariffe della luce. numero di persone che vive in casa : in base a questo parametro, possono essere più convenienti tariffe monorarie o biorarie.

: in base a questo parametro, possono essere più convenienti tariffe monorarie o biorarie. elettrodomestici utilizzati : è noto come gli elettrodomestici (e la loro classe energetica) influiscano in maniera significativa sulla bolletta della luce.

: è noto come gli elettrodomestici (e la loro classe energetica) influiscano in maniera significativa sulla bolletta della luce. tipologia impianto di riscaldamento e climatizzazione: analogamente agli elettrodomestici, anche la modalità con cui l’ambiente domestico viene climatizzato può influire sul costo complessivo della bolletta.

È opportuno sottolineare che i siti che offrono il confronto tariffe della luce lo fanno gratuitamente, inviando tramite e-mail un prospetto delle migliori offerte che sono state individuate e selezionate in base alle abitudini energetiche del consumatore richiedente.

Inoltre, bisogna tenere presente che i siti comparatori più utili, permettono anche il confronto tariffe gas e il confronto tariffe del telefono, assicurando un servizio gratuito e completo per poter supportare il cliente nella riduzione dei costi di tutte le forniture. Infine, non bisogna sottovalutare il fatto che i siti comparatori non solo confrontano il puro dato numerico, ma ti forniscono anche una consulenza per poter scegliere la tariffa più adatta in base alle abitudini energetiche del nucleo familiare.

Se vuoi cambiare gestore per la fornitura dell’energia elettrica di casa, SOSutenze ti permette di confrontare gratuitamente le migliori offerte della luce, proponendo quelle più adatte in base alle tue abitudini quotidiane.

Selezionare senza un confronto delle tariffe luce quella più conveniente nel Mercato Libero della luce può essere un incubo, ma grazie a SOSutenze – il sito comparatore delle tariffe della luce, del gas e del telefono – non è mai stato così facile. Il portale di comparazione del gruppo INGO ha un’esperienza di oltre 20 anni nel campo delle relazioni fra aziende e consumatore, fornisce una consulenza a 360°nell’ambito delle utenze domestiche e business.

Rispetto ai classici comparatori, SOSutenze mette a disposizione non solo il confronto delle tariffe della luce, ma anche gli strumenti attraverso cui scegliere la migliori basandosi sul rapporto qualità prezzo.